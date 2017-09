'Blankenberge, Blankenberge, wonderschone stad' speelt door ons hoofd wanneer we door de drukbevolkte Langestraat wandelen. Daar opende nieuwe gastrobar Côte, en die op een zaterdagavond in vol seizoen bezoeken is een ideale testcase.

Aan de voorkant is een terras en de grote ramen staan open om ook de klanten binnen te laten genieten van de zomerse avond. In de verte dreigen wolken de pret te verstoren, dus nemen we binnen plaats aan een van de hoge tafels. Blank hout en zwart metaal zijn de sterren van het interieur, samen met moderne lampen en leuke stoffen zeteltjes.

Op de kaart spotten we kazen en charcuterie, maar ook broodjes, bagels, slaatjes en wraps. We besluiten om bij onze Brugse Zot (€ 4) een portie bitterballen (€ 8) te bestellen en dan enkele bordjes te delen.