Binnen een uur in de natuur

Musea, cocktails & wallaby's

Vergeet whisky en doedelzak, Glasgow is de plek geworden voor cocktails en design. Aantrekkelijke Victoriaanse gebouwen herbergen toprestaurants en stijlvolle bars. Bezoek The Glasgow School of Art, het meesterwerk van Schotlands meest vooraanstaande architect Charles Rennie Mackintosh; het werd in 2014 beschadigd door brand, maar is tijdens de restauratie te bezoeken. Ga langs bij de Kelvingrove Art Gallery & Museum, een van de beste musea van Schotland. 's Avonds duik je de pub in voor livemuziek en ambachtelijk gebrouwen lager en stout. Met een hopelijk niet al te grote kater rijd je de volgende dag over de spectaculaire A82 de Schotse Westelijke Hooglanden in.