Bij PS kunnen 562 jobs verdwijnen

Door de politieke crisis in Franstalig België staan bij de PS meer dan 500 jobs op het spel. Als de socialisten, zoals cdH wil, uit alle regeringen gewipt worden, verliezen 562 kabinetsmedewerkers hun baan. Dat schrijft Het Nieuwsblad op basis van het personeelsoverzicht dat de website transparencia.be heeft opgevraagd. In totaal telt de PS drie ministers-presidenten en acht ministers in de Brusselse, Waalse en Franse Gemeenschapsregering, die elk tientallen kabinetsmedewerkers hebben. Waals minister-president Paul Magnette spant de kroon met 78 medewerkers. Op lokaal niveau blijft de PS voorlopig veruit de machtigste partij. In de 281 Waalse en Brusselse gemeenten zijn 567 burgemeesters en schepenen van PS-signatuur.