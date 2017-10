Bij ChoFleur hebben ze 36 verschillende smaken!

Bij ChoFleur kun je een ware reis rond de wereld maken in 36 smaken. Pieter Verhaert vertelt: "We hebben ons laten inspireren door tal van exotische fruitsoorten en kruiden. We onderscheiden bij de vullingen zes grote families: fruities, spicies, marsepeinen, karamels, pralinés en origines. Dat levert bijzondere combinaties op als Italiaanse bergamot met Vietnamese kalamansi of zoethout met munt. De 'origine'-reeks bestaat uit pralines die zijn gemaakt met cacao uit één bepaald land, zoals Madagaskar, Venezuela of Peru. We zijn ervan overtuigd dat meer dan de helft van onze pralines ook voor de fervente pralineliefhebber nog nieuwe smaken bevat. Wat dacht je van een praline gevuld met kokosnoot en ananas, guave en mango of yuzu? Alles is puur natuur, zonder kleurstoffen, bewaarmiddelen of smaakversterkers."