Bevrijd Raqqa staat voor nieuwe strijd

Op de rotonde die in Raqqa het Plein van de Hel is gaan heten, staan nu feestende Koerdische strijders. De afgelopen drie jaar haalde dit plein het internationale nieuws als de plaats waar Islamitische Staat zijn tegenstanders onthoofdde, kruisigde, aan palen ophing. Tot de stad gisteren werd heroverd.

De val van Raqqa markeert de ondergang van het kalifaat van IS, dat zich in 2014 als een zwarte deken uitrolde over Syrië en Irak. Van de gedroomde islamitische staat is bijna niets over. IS beschikt alleen nog over Deir al-Zor, dat ook zwaar onder vuur ligt, en een handvol dorpen op de Syrisch-Iraakse grens. Hoe kon Raqqa, een provinciestad op het platteland van Noord-Syrië, uitgroeien tot de internationaal gevreesde hoofdstad van Islamitische Staat?