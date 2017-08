Beurzen in rood door spanningen

De oplopende geopolitieke spanningen rond Noord-Korea drijven beleggers weer richting veilige havens, zoals goud en overheidsobligaties. De beurzen starten in het rood. Beleggers kiezen voor traditionele veilige havens in tijden van onrust, weg van aandelen. De veilige beleggingshaven bij uitstek is goud. Voor een ons werd gisteren 1.265,85 dollar (zo'n 1.070 euro) betaald: bijna 5 dollar (4,2 euro) meer dan de dag ervoor. Het gele metaal is op weg naar de grootste dagwinst in een maand. Ook overheidsobligaties zijn meer in trek, net als de Zwitserse franc en de Japanse yen.