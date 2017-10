Beter vaccin? Zelf te betalen

In een opmerkelijke brief stelt het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) Regio Gent ouders voor de keuze: ofwel laten ze hun dochters gratis vaccineren tegen baarmoederhalskanker door het CLB, ofwel gaan ze zelf naar de dokter om een nieuw en beter vaccin. In dat laatste geval moeten ze wel zelf de kost van de spuiten (zo'n 24 euro) en de consultatie betalen. Gardasil 9 is de naam van het nieuwe, effectievere vaccin. Het is sinds enkele maanden te verkrijgen. Cervarix, het vaccin dat ze op school krijgen, is sinds 2007 op de markt.