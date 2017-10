Beter dan hij zelf wil toegeven

Harmony Korine, het vroegere enfant terrible van de Amerikaanse indiecinema, toont in Parijs zijn beeldend werk. De fantast overtuigt vooral als schilder.

"Ik zie geen verschil tussen mijn beeldende kunst en mijn films", zegt Harmony Korine. Toch is het een verrassing dat de regisseur van de cultfilms Gummo, Julien Donkey-Boy en Spring Breakers een tentoonstelling in het Centre Pompidou krijgt. Toegegeven, hij stelde al tentoon in 1997, het jaar van zijn regiedebuut Gummo. Maar de daaropvolgende jaren hield hij als beeldend kunstenaar een low profile aan. Pas de jongste jaren komt hij vaker met zijn kunst naar buiten, in een periode dat hij meer en meer aan het schilderen was. Die schilderijen zijn Korines sterkste werk, en ze overschaduwen zijn oudere foto's en collages, zo blijkt op twee parallelle expo's in Parijs - de ene in Pompidou, de andere in de Galérie du Jour van modeontwerpster agnès b, die zich in het begin van zijn carrière als een klokhen over Korine ontfermd heeft.