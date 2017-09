Bert Scholiers mag Film Fest Gent afsluiten

De film is het langspeeldebuut van Scholiers, die eerder al co-scenarist was van Sprakeloos en Smoorverliefd. Het is een 'onvoorspelbare komedie' in zwart wit, met onder meer Evelien Bosmans (Marina, Halfweg) en Daphne Wellens (Coppers, De Rodenburgs) in de hoofdrollen. "Charlie en Hannah gaan uit is een frisse, lichtvoetige en fantasierijke relatiekomedie vol speelse cinematografische referenties, grappige vondsten en sprankelende dialogen, verteld in een jazzy ritme", legt artistiek directeur Patrick Duynslaegher uit. "Een unicum in de Vlaamse cinema en de geboorte van een rasechte filmmaker." Film Fest Gent, 10-20/10, filmfestival.be