Benzinewagens populairder dan dieselauto's

In de eerste vijf maanden van 2017 zijn voor het eerst in twintig jaar meer benzineauto's verkocht dan dieselwagens. Dat blijkt uit cijfers van Febiac. Van januari tot en met mei van dit jaar zijn in totaal 254.899 auto's verkocht: 131.161 daarvan rijden op benzine, 123.738 op diesel. Dat is opmerkelijk, want na een periode van twintig jaar moet diesel weer de duimen leggen voor benzine. Reden voor die evolutie is de hervorming van de belasting op inverkeerstelling, die een meer ecologische inslag heeft gekregen. De graad van vervuiling en het verbruik zijn nu doorslaggevend bij het bepalen van de eenmalige autobelasting. Voor dieselauto's moet dus meer worden neergeteld dan voor een variant met een benzinemotor. Uit de nieuwe budgettest van VAB blijkt dan ook dat dieselrijden tegen eind 2018 pas vanaf 30.000 kilometer per jaar financieel interessanter is dan het rijden met een benzinemotor.