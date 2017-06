Beloftevolle fotografe stierf in Londense torenbrand

"Het appartementsblok waar ik woon staat in brand, ik kan mijn flat niet uit. Bid voor mij en mijn mama." Urenlang zaten Khadija Saye en haar moeder vorige week gevangen op de twintigste verdieping van Grenfell Tower. Terwijl de rook dikker werd, stuurde de 24-jarige fotografe steeds wanhopiger berichten de wereld in. Tot het uiteindelijk helemaal stil werd. Als pas afgestudeerde fotografe had Saye het niet makkelijk om een voet tussen de deur te krijgen in de kunstwereld. "Ze maakte fantastische dingen, maar ze had helemaal geen connecties", vertelt Nicola Green, een Britse kunstenares die Saye drie jaar geleden tegen het lijf liep.