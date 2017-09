Belgische luchtmacht schenkt United zege

Als het aan de trainer ligt, geeft hij hem een contract voor het leven. Marouane Fellaini's overeenkomst bij Manchester United loopt in de zomer af, maar zijn trainer is hard aan het lobbyen om hem langer te houden. José Mourinho zegt elke persconferentie hoe belangrijk hij onze landgenoot vindt. Zaterdag op Stoke luidde het: "Dit was een match voor Fellaini. We hebben hem gemist." Maandag, toen het nog niet zeker was of Fellaini fit zou raken, zei Mourinho: "Zonder hem voel ik me zwakker. Maakt niet uit of hij op het veld staat of op de bank zit.