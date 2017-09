Belgische kopmannen komen tekort

Greg Van Avermaet (6de) Misschien had hij vierde of zelfs derde kunnen worden, bedacht Van Avermaet. Hij zat niet helemaal juist gepositioneerd toen hij aan de sprint begon. Maar als hij had willen meedoen voor goud, dan had het vroeger in de koers moeten gebeuren. Hij had gehoopt om op de laatste beklimming van Salmon Hill met een klein groepje weg te geraken. "We hebben geprobeerd op de klim, maar helaas kwam er boven twintig man terug." Julian Alaphilippe kon wel een kloof slaan, met Gianni Moscon erbij. "Volgen ging niet", bekende Van Avermaet. "Zo'n klim liegt niet. Ik had geen superdag. Maar ik ga niet klagen, want er waren er veel die minder goed waren: op de klim was ik bij de beste vijf of zes.