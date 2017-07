Belgische hockeyers azen op revanche tegen Duitsland

Met een ticket voor het WK 2018 en de finale van de World League op zak stond er voor de Red Lions en Australië alleen nog prestige en een plek in de finale op het spel. Schrik hoeven onze hockeyers voor geen enkel topland nog te hebben en dat bewezen ze gisteren tegen de Kookaburras, nummer twee op de wereldranglijst. Na een slap eerste kwart zorgde Manu Stockbroekx in de 22ste minuut met knap voorbereidend werk voor vuurwerk, Cédric Charlier werkte af (1-0). In de tweede helft was het Amaury Keusters, die een voorzet van Simon Gougnard afrondde (2-0). Aan het einde van het derde kwart lukte Australië de aansluitingstreffer, maar in de laatste vijftien minuten hielden de Lions stand. Morgen om 18 uur kan België in de finale van dit toernooi revanche nemen tegen Duitsland.