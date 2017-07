Belgische F-16's dropten al 871 bommen op IS

De Belgische F-16's die worden ingezet in de strijd tegen IS in Syrië en Irak hebben sinds september 2014 al 871 bommen gedropt. De Belgische inzet is goed voor 4 à 5 procent van de luchtmissies die de door de VS geleide internationale coalitie uitvoert. Dat heeft minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) in de Kamer gezegd. De F-16's hebben er sinds het begin van het conflict 8.130 vlieguren opzitten. Ze voerden 1.715 vluchten uit en dropten 871 bommen op stellingen van IS. Volgens de minister gaat het om precisiebommen. In Irak zet het Belgisch leger ook 55 militairen in voor assistentie en opleiding van Iraakse troepen en peshmerga's die vechten tegen IS. Met de op til staande herovering van Mosoel en Raqqa komt het einde van de militaire strijd tegen IS in zicht en breekt er wellicht een fase van stabilisering aan.