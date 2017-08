Belgische eieren zijn veilige eieren

1 Wat is fipronil en hoe is het in de eieren terechtgekomen?

Fipronil is een insecticide dat vooral wordt gebruikt in producten tegen vlooien, teken en mijten. Perfect legaal voor huisdieren, maar verboden in de pluimveesector. Twee weken geleden werd bekend dat inspecteurs van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) fipronil hadden aangetroffen in enkele eieren. Op die manier kwam het bedrijf Poultry-Vision uit het Kempense Ravels, dat reinigings- en bestrijdingsmiddelen levert, in het vizier. Zij zouden een legaal product, normaliter gebruikt om bloedluizen in stallen tegen te gaan, hebben gemengd met fipronil.