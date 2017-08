Belgische cel verdient niemand, vindt Nederland

Het begon toen een onderzoeksrechter in Antwerpen de uitlevering van acht verdachten vroeg. De acht zouden betrokken zijn bij een internationaal georganiseerde cocaïnesmokkel, onder meer via de haven van Antwerpen. Dit voorjaar werd een viertal verdachten gearresteerd, waardoor een groots drugsonderzoek wordt gevoerd. De rechtbank in Amsterdam reageerde op het verzoek met een opmerkelijk beslissing. "Op dit moment worden geen verdachten meer uitgeleverd aan België", zegt persrechter Polly van Dijk. "Er moet meer onderzoek gebeuren door de officier van justitie over de omstandigheden in Belgische arresthuizen en gevangenissen, want de rechtbank heeft een recent verslag gelezen van het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing, kortweg CPT.