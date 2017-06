België zegt nee tegen historisch verbod op kernwapens

Op 27 oktober 2016 kwamen 123 VN-lidstaten overeen om dit jaar te starten met de onderhandelingen over een kernwapenverbod. In een eerste fase werd een ontwerptekst opgesteld, waarover vanaf donderdag verder wordt gedebatteerd. Gezien de brede steun is de kans groot dat het verbod begin juli al wordt goedgekeurd. België stemde in oktober tegen de resolutie. Ons land zal dan ook niet aanwezig zijn bij de gesprekken. "Binnen de NAVO beschikken de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië over kernwapens, maar er zijn ook enkele tactische kernwapens uit de Koude Oorlog verspreid in andere landen, zoals bij ons op Kleine Brogel", legt professor Tom Sauer (Universiteit Antwerpen) uit.