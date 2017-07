België met vier clubs in UEFA-top 50

Anderlecht is de voortrekker met een historisch hoge 28ste plaats. Daarmee laat het AS Roma, Liverpool en Valencia achter zich. Plek 41 is voor Club Brugge. En dat ondanks de dramatische Champions League-tour van afgelopen seizoen. AA Gent en Racing Genk staan broederlijk op plaats 47. In de landenranking van de UEFA - een som van de clubprestaties - passeerde België (36.700 punten) dankzij een topseizoen Oekraïne (33.933 punten) naar de achtste plaats. Dat verhoogt de inzet voor de aanstaande Jupiler Pro League. De kampioenen uit de eerste acht landen zijn in 2018 reekshoofd in de Champions League.