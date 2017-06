België levert culturele hoofdstad 2030

In 2030 zal een Belgische stad zich culturele hoofdstad van Europa mogen noemen. Dat blijkt uit een landenlijst van 2020 tot 2033 die is goedgekeurd in het Europees Parlement. Elk jaar krijgen twee Europese steden de kans om zich op de kaart te zetten als een culturele trekpleister. Dit jaar dragen het Deense Aarhus en het Cypriotische Paphos die eretitel van Europese cultuurhoofdstad. Bergen was in 2015 de laatste Belgische stad die de eer te beurt viel. Geïnteresseerde steden moeten zes jaar voordien hun kandidatuur indienen.