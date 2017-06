België, het land der e-bikers

Van alle fietsen die Belgen kopen is bijna een derde een e-bike. Ons land rijdt zo op kop in de verkoop van elektrische fietsen in Europa. We halen zelfs fietsland Nederland in. 'Tegenwoordig word je raar bekeken als je nog helemaal zelf trapt.'

In het Europese e-bike-klassement zijn de Belgen leider, zo blijkt uit cijfers van de Nederlandse Fietsersbond. 31 procent van alle verkochte fietsen in ons land is elektrisch. Nederland volgt op de tweede plaats met 29 procent, gevolgd door Oostenrijk (19 procent), Duitsland (12 procent) en Denemarken (10 procent). "De Belgen lijken hierin vooruitstrevender dan Nederland, omdat zij eerder willen afstappen van de conventionele fiets", klinkt het bij de bond. Mobiliteitsfederatie Traxio bevestigt hun data en zag vooral de laatste vijf jaar "een enorme boost in populariteit".