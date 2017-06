Belgian Cats komen met schrik vrij

Emma Mestdagh toonde al snel waarom zij tot de meest getalenteerde speelsters van Europa wordt gerekend. Blocks, steals, shots en behendige drives naar de ring, de 24-jarige forward deed het allemaal. Samen met Kim Mestdagh leidde zij België naar een 25-13-voorsprong. In het tweede kwart naderde Montenegro tot vier punten, maar dan was het showtime bij Antonia Delaere. De speelster van het jaar sneed complexloos naar de basket en schoot een driepunter binnen. De Belgian Cats gingen rusten met 40-31. Het vervolg was minder. Onder meer Ann Wauters, uitstekend in haar rol van rustbrenger, was ongelukkig in de afwerking.