Belgen scoren 0 op 3 op Wimbledon

Twaalf minuten en drie games heeft de tweede ronde van Steve Darcis (ATP 61) tegen David Ferrer (ATP 39) geduurd. In het laatste punt van het eerste spel blokkeerde de 33-jarige Luikenaar zijn rug. "Ik voelde het meteen, het was als een messteek. Dit is erg jammer, zeker omdat het me toch een match binnen mijn bereik leek. Nu, dit is geen blessure die me zes maanden aan de kant zal houden. Ik moet naar de osteopaat en dan ben ik na vier à vijf dagen weer de oude." Yanina Wickmayer (WTA 96) onderging de wet van de sterkste in haar tweede ronde tegen Garbiñe Muguruza (WTA 15), maar kan terugblikken op een sterke tweede set.