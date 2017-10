Belgen krijgen 2.700 tickets voor Davis Cup

In het Stade Pierre-Mauroy in Rijsel, waar de finale van de Davis Cup tussen Frankrijk en België eind november zal plaatsvinden, kunnen 27. 098 mensen binnen. Tien procent van die capaciteit gaat naar de Belgische supporters. Prijzen variëren tussen 100 en 200 euro en kunnen tot 8 oktober via de Belgische tennisclubs verkregen worden - de Belgische tennisbond KBTF wil zo de meest enthousiaste fans belonen. Half oktober wordt de overschot dan voor het grote publiek opengesteld. Twee jaar geleden, voor de finale tegen Groot-Brittannië in Gent, had de KBTB net hetzelfde systeem toegepast en zaten er dus maar zo'n 1.300 Britse bezoekers per dag in Flanders Expo. Toch konden nog wat supporters van over het Kanaal binnenglippen via de zwarte markt of via bevriende Belgische ticketafnemers.