Belg is weer optimistischer over economie

Het vertrouwen van de Belgische consumenten is in september gestegen tot het hoogste niveau sinds juli 2001. Dat blijkt uit de consumentenenquête van de Nationale Bank van België. De barometer van het consumentenvertrouwen steeg in september naar 3, licht hoger dan de voorgaande maanden juli en augustus. Het vertrouwen is bijgevolg weer hoger dan voor de aanslagen van 11 september 2001. De gezinnen blijven zich optimistisch tonen over het verloop van de werkloosheid tijdens de komende twaalf maanden, zegt de Nationale Bank. De vooruitzichten over de algemene economische situatie hebben zich gestabiliseerd. Op persoonlijk vlak hebben de consumenten hun verwachtingen slechts weinig gewijzigd. Ze zien hun koopkracht toenemen, tegelijk hebben ze hun spaarintenties licht neerwaarts herzien.