Belg drinkt meer en duurdere champagne

De thuisconsumptie van champagne van de Belg is het afgelopen jaar gestegen, met 6,7 procent in volume en zelfs 15 procent in waarde. Die cijfers werden meegegeven tijdens de Belgische dag van de champagnewijnen in Koksijde. België blijft uitermate belangrijk voor de Franse champagneproducenten. Het is de zesde markt met 5,57 procent van alle export van champagneflessen. Dat het volume en de omzet stegen heeft te maken met de diversifiëring in de consumptie van champagne en de belangstelling van de Belgische consumenten voor het hogere gamma, met een stijgende interesse voor speciale cuvées, roséchampagne en millésimes. De champagnesector doet het wereldwijd goed. Vorig jaar was de export van champagnewijnen goed voor een omzet van 4,71 miljard euro, het op één na hoogste cijfer ooit.