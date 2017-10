Bejaarde Thai riskeert celstraf voor beledigen dode koning

Een 85-jarige Thai is aangeklaagd voor majesteitsschennis omdat hij luidop twijfelde over een heldendaad van liefst 400 jaar geleden. Volgens de overlevering zou destijds een Thaise vorst een duel met een olifant gewonnen hebben. Sulak Sivaraksa is een gekend criticus van het regime en in verband met dat verhaal had hij zijn landgenoten opgeroepen niet in de val van propaganda te trappen. In Thailand geldt kritiek op het koningshuis als een zware misdaad, en Sivaraksa riskeert vijftien jaar cel. "Hier telt de wet niet", reageert hij. "Misschien hebben ze me niet graag omdat ik mijn mond niet hou." Zijn advocaat zegt dat hij niet inziet hoe commentaar op een historisch figuur een inbreuk is op de waardigheid van het huidige koningshuis.