Behalve tijd kan niets dit oplossen

De Amerikaanse president waarschuwt de Noord-Koreaanse dictator dat hij hem zal treffen met 'vuur en furie' als hij niet stopt met het ontwikkelen van kernwapens die Amerika kunnen bedreigen. Op zijn beurt dreigt Kim dat hij de Amerikaanse troepen op het eiland Guam in de Stille Oceaan zal 'verzwelgen in vuur' als een vinger naar hem wordt uitgestoken. Retoriek is er om te relativeren, maar dit keer is de woordkeus wel heel exorbitant. Apocalypse Now. Het doet de wereld huiveren. Niet zonder reden. Het gaat om een hoog oplopend conflict over de gevaarlijkste wapens uit de geschiedenis, met als hoofdrolspelers twee buitenissige, moeilijk peilbare mannen.