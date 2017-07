Begrafenis moet niet langer in het zwart

Begrafenisondernemers doen wekelijks een beroep op occasionele medewerkers, die een paar uur komen werken tijdens een begrafenis. Maar de huidige arbeidsregelgeving maakt het moeilijk om zulke mensen in te zetten op een legale manier. Zo zijn begrafenisondernemers, net zoals in andere sectoren, verplicht om vijf dagen op voorhand hun personeelsplanning uit te hangen. Maar een begrafenisondernemer kan onmogelijk nu al inschatten hoeveel begrafenissen hij volgende week moet organiseren. "De huidige sociale regelgeving is eigenlijk niet werkbaar in de begrafenissector", erkent staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude Philippe De Backer (Open Vld). Bovendien zet het de deur open voor zwartwerk. Op vraag van de uitvaartsector heeft De Backer samen met de sociale partners en de inspectiediensten een plan uitgewerkt om fraude in de sector te vermijden.