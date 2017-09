Bedrijven in buitenland

De fiscus zal binnenkort bedrijven die in het buitenland actief zijn maar daar geen of nauwelijks belasting betalen toch kunnen belasten. Dat zei minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) in de Kamer: "We zullen die entiteiten aan een zeer lage belasting van minder dan 12,5 procent kunnen belasten". De Standaard schreef woensdag dat ruim driekwart van alle door Belgische bedrijven aangegeven betalingen naar buitenlandse belastingparadijzen, zo'n 62 miljard euro, vorig jaar naar Dubai gevloeid is.