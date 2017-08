Bedrijven hebben cyberkopzorgen

Je zult maar CIO, of Chief Information Officer, zijn in 2017. Terwijl de vraag naar digitalisering steeds groeit, komen er steeds meer ICT-toepassingen bij die ook allemaal bestand moeten zijn tegen hackings en cyberaanvallen. Geen wonder dat bedrijven steeds meer op zoek gaan naar architecten die datastromen in goede banen leiden en nog eens extra goed beveiligen ook. "In vele gevallen is de opbouw van het IT-landschap te vergelijken met de Vlaamse manier van bouwen: kotje per kotje", zegt Paul Olieman van adviesbureau KPMG. Dat leidt tot meer complexiteit en maakt het niet gemakkelijker om zulke systemen te beveiligen.