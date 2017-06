Bedenkingen bij een bommenneef

Roman. Een 'bommenneef'. Het klinkt niet als het soort familielid dat je warm in de armen sluit. Bij de Nederlandse schrijfster Marjolijn van Heemstra (°1981) lag dat anders. Op haar 18de krijgt ze via haar oma een zegelring aangereikt van een verre oom. Met de opdracht haar eerste zoon naar hem te vernoemen. In haar familie werd deze bommenneef op handen gedragen. Hij had in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog een heldendaad gepleegd en een NSB-collaborateur om het leven gebracht, 'omdat hij niet kon leven met de gedachte dat er geen rechtvaardigheid bestond'.