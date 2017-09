Bedankt burgemeester

Bij de ambtswoning op de Herengracht in Amsterdam hebben honderden mensen hun burgemeester een staande ovatie gegeven. Eberhard van der Laan (62) legde zijn werk neer nadat hij van zijn artsen te horen kreeg dat hij is uitbehandeld voor longkanker. Van der Laan maakte zijn afscheid bekend met een brief aan de Amsterdammers met de woorden: 'Zorg goed voor onze stad en voor elkaar. Vaarwel.' Met een minutenlang applaus en het massaal zingen van 'Aan de Amsterdamse grachten' wilden de Amsterdammers hun burgemeester veel sterkte wensen en hem bedanken voor zijn zeven jaar als hoofd van de stad. Zijn echtgenote kwam even naar buiten om iedereen te bedanken. De initiatiefnemers verzochten daarna iedereen om weer naar huis te gaan en de privacy van het gezin te respecteren.