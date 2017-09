Bayern München zet Ancelotti op straat

Het was zijn ex-club PSG die woensdag het lot van Carlo Ancelotti bezegelde. Bayern München stuurde zijn 58-jarige trainer de laan uit na de 3-0-afgang in de poulefase van de Champions League. Grote baas Karl-Heinz Rummenigge sprak meteen dreigende taal: "Zo'n nederlaag stemt tot nadenken. Daar moet je conclusies uit trekken." Exit Ancelotti dus, die ook overhoop lag met enkele vedetten. Arjen Robben, Franck Ribéry en Mats Hummels zaten in Parijs op de bank, Jérôme Boateng haalde niet eens de selectie. Als dan ook de resultaten niet overtuigen, dan zijn de dagen van een trainer meestal geteld. Zijn assistent Willy Sagnol krijgt voorlopig de leiding in handen bij Bayern.