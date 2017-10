Batshuayi staat wellicht in de basis

De Rode Duivels moeten het in Sarajevo waarschijnlijk stellen zonder Romelu Lukaku. Batshuayi lijkt de voorkeur te genieten voor het plekje diep in de spits.

"Het wordt moeilijk om Lukaku zaterdag al in te zetten, maar vrijdag nemen we daarover een beslissing", zegt bondscoach Roberto Martínez. "We blijven hopen dat we hem dinsdag wel kunnen inzetten tegen Cyprus, maar zijn enkel moet volledig herstellen." De bondscoach wil Lukaku in Sarajevo niet vervangen door Mertens vooruit te schuiven, hij ziet meer heil in een echte spits. "Het is een goede gelegenheid om een andere nummer 9 te laten spelen", vindt Martínez. "We hebben Michy Batshuayi en Divock Origi." De bondscoach zegt het niet met zoveel woorden, maar het ziet ernaar uit dat Batshuayi in Sarajevo zijn kans krijgt.