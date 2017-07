Batshuayi scoort weer bij Blues, maar Conte wil extra spits

De teller van Michy Batshuayi (23) staat ondertussen op drie goals in twee oefenmatchen. Maar ondanks die bevredigende signalen wil Chelsea-coach Antonio Conte er toch nog graag een spits bij. Liefst een grote stevige jongen, zoals Fernando Llorente van Swansea. Het ideale plan B voor als een match op slot zit. Conte leest zoals elke trainer liever niet te veel in oefenmatchen. Die zijn in de eerste plaats bedoeld om het matchritme aan te scherpen en tactische zaken uit te proberen. Batshuayi scoorde gisteren tegen Bayern München (2-3-verlies voor Chelsea) na een doorgekopte corner. De Rode Duivel leed voor rust veel balverlies, maar kwam er voorbij het uur, na de invalbeurt van miljoenenaanwinst Alvaro Morata, wel wat door. Chelsea zal pas na de voorbereiding een beslissing nemen over zijn toekomst.