Barst internetbubbel straks opnieuw?

The S&P 500 Information Technology Index, die de koersontwikkeling van de techtoppers weergeeft, bereikte woensdag een koers van ruim 992 punten. Dat is vier punten hoger dan op het vorige hoogtepunt, op 27 maart 2000. Toen was de euforie rond de sector enorm. Investeerders staken vele miljarden in internetbedrijfjes. Achteraf bleek die financieringshausse meer gebaseerd op een haast religieus geloof dan op koele bedrijfskundige analyses. De mooie verhalen vertaalden zich niet in klinkende munt, en investeerders zaten met een gigantische kater. Hoe komt het dat de koers nu weer zo snel oploopt?