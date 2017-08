Barcelona blokkeert Neymars premie van 26 miljoen

Om 21 uur gisteravond landde een vlucht van Emirates Airways op de luchthaven van El Prat, Barcelona. Aan boord, giechelend in hun eersteklassezetels: Neymar Jr. en zijn vrienden. Terug van een onverwachte promotietrip in China, met tussenstop in Dubai. Op clubniveau was er tot gisteravond geen zegen gegeven voor de recordtransfer. FC Barcelona ligt nog altijd dwars. De club verwacht hem vandaag weer op training, maar of de Braziliaan komt opdagen valt nog af te wachten. Barça heeft immers een premie van 26 miljoen euro, die aan Neymar was beloofd bij zijn contractverlenging in oktober, preventief laten blokkeren bij een notaris.