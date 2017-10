Balkunstenaars met controllers

Haast iedereen heeft al eens een videogame gespeeld, maar op een luie zondagnamiddag toekijken hoe andere gamers elkaar bestrijden? Op de Gentse gamebeurs FACTS is het fenomeen 'eSports' al lang geen absurditeit meer.

"Nu dan?!", schreeuwt de commentator wanneer de bal gevaarlijk voor doel komt. "Neen! Tegen de deklat!" Enkele supporters slaan de handen voor de ogen en proberen hun ongeloof te verbergen. De topfavorieten zijn op het beslissende moment hun torinstinct helemaal kwijt. Met een golden goal in de verlengingen is het de underdog die de overwinningskrans mee naar huis neemt. Een overwinningsronde zit er echter niet in, want het tafereel speelt zich niet af in de Ghelamco Arena. Wel in een van de expohallen op gamebeurs FACTS. De voetballers zijn bovendien vervangen door flitsende auto's, bestuurd vanaf het computerscherm door teams van drie gamers.