Balanceren op het randje Geen geldzorgen bij club van sjeik Mansour

Manchester City is sinds 2008 in handen van de Abu Dhabi United Group. De overnemers hebben altijd benadrukt dat het een privé-investering van sjeik Mansour was, geen staatsovername. Die pompte destijds meer dan 1,5 miljard in de club met de bedoeling het imago van Abu Dhabi een boost te geven. Mansour staat bekend als een voetbalfan. Hij had met Al-Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten al een club in zijn portefeuille.