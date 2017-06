Bakje troost met twee sterren

De point final na een geslaagd diner, zo omschrijft Viki Geunes zijn koffie. De kok van 't Zilte is een van de slechts zeven chefs wereldwijd met een eigen blend van Illy. Vorig weekend stelde hij zijn creatie voor op het Taste of London-festival in de Britse hoofdstad. Bloedheet was het in Londen vorige week toen Viki Geunes de stand van het Italiaanse koffiemerk Illy nog wat meer in vuur en vlam zette. De chef gaf voor een zwetend publiek tekst en uitleg bij zijn eigen blend. Een blend die vanaf nu ook in 't Zilte en in Viki's gloednieuwe hotel 'U' (zie eerder op deze pagina's) verkrijgbaar is. "Ik vind het heel opmerkelijk dat een merk als Illy - dat al sinds 1933 één en dezelfde blend hanteert - een handvol sterrenchefs nu de kans biedt om een gepersonaliseerde koffie uit te brengen.