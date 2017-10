Bakelants maakt zware val in ravijn

AG2R-renner breekt meerdere ribben en is maanden out

Zijn renner pijnlijk verstrengeld tussen takken, de fiets bengelend in de kruin van een boom. Het was niet mooi wat AG2R-ploegleider Julien Jurdie te zien kreeg in de afdaling van de Colma di Sormano. Een paar minuten na Laurens De Plus dook ook Jan Bakelants (31) het ravijn in.

Een dag na de feiten in de Ronde van Lombardije klonk Jurdie nog steeds aangedaan. De val zelf zag hij niet gebeuren, zegt hij. "Toen ik bij de bewuste bocht arriveerde, was het onheil al geschied. Ik kon enkel de ravage vaststellen en de schade opmeten." En Bakelants mee uit het ravijn tillen, samen met de hulpdiensten. "Tussen de vangrail en de grasbodem gaapte een gat van vijf meter. Laurens moet verder doorgerold zijn, hij bevond zich dieper in het bos.