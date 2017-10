Bacchanalen

Misschien is het naïef van me, maar ik denk van niet. Twee keer per jaar wuif ik vol vertrouwen mijn lief uit als hij op shortski vertrekt met een groep vrienden. Meestal zijn er geen vrouwen in het gezelschap. Toch niet als ze vertrekken. Ook niet als ze terugkomen. Achteraf volgt minstens een week recuperatie. Je enkele dagen in de après-skiwereld onderdompelen vergt wel wat van een mens. Van die tijdens het jaar zorgvuldig gecultiveerde muzieksmaak blijft weinig over bij Oostenrijkse schlagers. En als je normaal fijne wijnen savoureert uit kristallen glazen, dan moeten je smaakpapillen zich even aanpassen aan duikbootjes en Jägerbombs. Vaak heb ik medelijden met die hoteleigenaars. Maar stiekem verheug ik me elke keer weer op de verhalen als mijn lief weer thuiskomt.