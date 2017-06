Aziatische schimmel velt de ES

Het zijn harde tijden voor onze bossen. Vlaanderen is sowieso al een van de minst beboste gebieden van Europa. Daarbovenop komen de discussies over het evenwicht tussen natuur en economie, kijk maar naar het dossier Essers. En dan blijkt er nog eens een dodelijke schimmel in het spel te zijn: de essenziekte. Een es, een veelvoorkomende boomsoort in onze contreien, die getroffen wordt door de schimmel, is te herkennen aan slappe, dorre bladeren. In een volgende fase kunnen ook de takken en stamstructuur verzwakken. In de meeste gevallen sterft de boom, zelfs al wordt er een diagnose gesteld.