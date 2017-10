Automaten Bpost open voor andere koeriers

Bpost stelt zijn 150 onbemande pakjesautomaten voortaan ook open voor andere koerierbedrijven. In die automaten konden consumenten al pakjes laten leveren van handelaars die samenwerken met Bpost, zoals Zalando, bol.com, Torfs en Decathlon. Ze kunnen worden geopend met een code die de besteller krijg op de gsm. Nu zullen dus ook andere bedrijven pakjes in de automaten kunnen achterlaten. Er is al een akkoord met koerierbedrijven DPD en GLS. Met welke handelaars die koeriers werken, kan Bpost evenwel niet zeggen. Het openstellen van de automaten is het gevolg van de intrede van Bpost vorig jaar in het Nederlandse bedrijf De Buren, specialist in onbemande afhaalpunten die voor iedereen toegankelijk zijn. Samen lanceren ze nu het open netwerk "Cubee". Alle 150 pakjesautomaten werden intussen al omgebouwd.