Aru scoort met perfecte timing

Vorig jaar debuteerde Fabio Aru (27) in de Tour, maar dat draaide uit op een fiasco. "Toen heb ik mezelf beloofd dat ik hier snel zou terugkeren om beter te doen." En kijk, na La Planche des Belles Filles blijkt de Italiaan zowaar een van de uitdagers van Chris Froome. "Ik heb de beelden uit 2012 en 2014, toen Nibali hier won, goed bestudeerd. Vandaar mijn timing. Ik rekende uit dat een demarrage op twee kilometer van de streep ideaal was. Al had ik nooit durven dromen dat het me ook zou lukken." Naast de dagzege pakte Aru ook de bollentrui. En belangrijker: in het klassement springt hij van plek 25 naar 3. In de volgende ritten belooft Aru weer spektakel te bieden.