Arrestaties brengen rust terug

De vermoedelijke dader van de mislukte terreuraanslag in Londen, afgelopen vrijdag, is een 18-jarige wees uit Irak die als vluchteling was opgenomen in een pleeggezin. Zaterdagochtend wist de politie hem te arresteren in Dover, waar hij de veerboot naar het vasteland wilde nemen. Later op de dag arresteerde de antiterreureenheid een 21-jarige man die mogelijk betrokken is geweest bij het maken van de bom. De 18-jarige hoofdverdachte zou twee weken geleden al zijn staande gehouden aan de metrohalte Parsons Green, waar zijn aanslag goeddeels zou mislukken.