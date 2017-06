Arco-waarborg definitief van tafel

Het Hof oordeelt dat de maatregel is genomen om een specifieke categorie personen te bevoordelen, en dus als staatssteun bij de Europese Commissie had moeten worden aangemeld. De neergang van Dexia in 2011 sleurde ook diens grootste aandeelhouders, Arco en de Gemeentelijke Holding, mee de dieperik in. Arco was de financiële arm van het toenmalige ACW, nu beweging.net. De federale regering besliste toen een garantieregeling uit te dokteren voor de 800.000 Arco-coöperanten. Tegen die ingreep ontstond protest. De Vlaamse beleggersfederatie VFB en individuele aandeelhouders van Dexia vonden hem discriminerend omdat hij niet zou gelden voor de gewone aandeelhouders.