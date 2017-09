Appels tot in de eeuwigheid

Negen kilo, zoveel appels eten we gemiddeld per jaar in België. Een derde meer dan de zes kilo chocolade die we achter onze kiezen steken. Om maar te zeggen: appels doen het goed bij ons. Het plukseizoen is volop bezig, en net nu verschijnt een fijn boek, helemaal gewijd aan de verboden vrucht. Drie recepten uit 'Het grote appelboek'.

Limonade met appel-gembersiroop Voor 4 glazen 1 l spuitwater, enkele takjes munt, enkele schijfjes appel (type Jonagored), enkele partjes citroen, ijsblokjes. Appel-gembersiroop: 100 g fijne suiker of honing, 100 ml water, 2 cm gember, sap van 4 appels (type Jonagored), sap van 1/4 citroen Zo maak je het 1. Maak de siroop. Meng de suiker of honing met het water in een steelpannetje en breng aan de kook. 2.