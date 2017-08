Antwerpse Velo's 24 uur lang buiten dienst

In Antwerpen krijgt het populaire deelfietsensysteem Velo tussen vrijdag- en zaterdagavond een software-update die voor meer gebruiksvriendelijkheid moet zorgen. De fietsen zullen tijdens de update buiten dienst zijn: vanaf vrijdagavond om 23 uur zul je 24 uur lang geen fiets kunnen ontlenen. Er eentje terugplaatsen kan wel nog tot vrijdagavond 23.30 uur - de maximale duur van een gratis rit als je een abonnement hebt. De update van het Velo-systeem brengt volgens de stad Antwerpen verschillende verbeteringen met zich mee. Zo zul je problemen bij het uitnemen of terugplaatsen van fietsen aan Velo-stations voortaan kunnen melden via de Velo-app of -website, in plaats van aan de helpdesk. Andere defecten en problemen zullen ook digitaal kunnen worden gemeld. Ook zullen operatoren vanaf een afstand defecte fietsen kunnen blokkeren en zullen ritten van minder dan drie minuten niet meer voor uitlegproblemen zorgen.